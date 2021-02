VOLLEY

Si aprono con una sconfitta sul filo di lana i playoff per la Kioene Padova. In gara uno del turno preliminare con Piacenza la squadra di Jacopo Cuttini si arrende 3-1 (32-30 nel quarto e interminabile parziale) con gli emiliani dell'ex Lorenzo Bernardi. Partita in salita per Padova, che proprio nelle battute iniziali deve fare i conti con l'infortunio alla caviglia di Stern, che sarà valutato in settimana in vista di gara due. Il sostituto Casaro (dieci punti) gioca una discreta partita, mentre il top scorer è ancora Bottolo, che però sbaglia proprio il pallone decisivo nel quarto set, con 21. Dall'altra parte ci sono 19 punti di Grozer e 15 di Russel. Set decisivo dopo una lunga volata anche a Milano, dove i meneghini superano 3-1 Verona. Avanti 2-0 la squadra di casa fa i conti con la reazione scaligera. Verona infatti prima accorcia le distanze, poi gioca alla pari il quarto set, che finisce anche in questo caso 32-30 per i padroni di casa. Per Milano 21 punti di Patry, per Verona è Kaziyski che fa valere tutta la sua esperienza nelle partite di playoff con 22 punti. Nell'anticipo di Modena i padroni di casa faticano in avvio con Ravenna. Il primo set finisce infatti solo 31-29 per la squadra di Andrea Giani, che poi però trova ritmo e chiude il match senza prolungamenti. Per gli emiliani 16 punti di Vettori, gli stessi di Pinali nelle fila dei romagnoli. Tra sette giorni è in programma gara due, il 6 marzo l'eventuale gara tre per le sfide che dovessero restare in equilibrio. I quarti di finale scatteranno invece mercoledì 10 marzo.

FEMMINILE

In campo femminile prosegue la marcia trionfale delle pantere di Conegliano, che vincono nell'anticipo anche la sfida con la seconda della classe Novara. Un rotondo 3-0 per Egonu e compagne, al ventitreesimo successo in altrettante partite in stagione. In attesa dei quarti di Champions, obiettivo principale della stagione, l'ennesima conferma. Dietro alla coppia di testa vittorie esterne di Scandicci (3-2 a Brescia) e di Monza su Perugia.

Massimo Zilio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA