Padova e Rovigo, permit fai da te con Treviso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA NOVITÀDa 8 anni la Federazione italiana rugby non riesce a darsi uno straccio di regolamentazione per introdurre i permit player a scendere. Che vadano cioè dalla franchigia di Pro 14 alle squadre d'Eccellenza, non solo al contrario. Questo è uno dei (tanti) motivi dei risultati negativi rispetto alle rivali celtiche.Il Benetton Treviso e i club venete si stanno così inventando una sorta di permit fai da te per bypassare l'ostacolo attraverso accordi reciproci. Ha iniziato il Petrarca Padova quest'anno col prestito a scendere di Filippo...