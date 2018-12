Padova battuta a Latina ma è in Coppa, Conegliano sul velluto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

La fine del girone di andata di SuperLega fornisce i suoi responsi: Perugia è campione d'inverno e Padova è l'ottava squadra ad entrare nei quarti di finale di Coppa, nonostante la brutta sconfitta a Latina.I campioni d'Italia passano senza il minimo problema su Milano, confermando di essere tornati sui loro massimi livelli. In scia rimane solo Trento che dopo tre ore esatte di partita stronca la resistenza di Monza. I brianzoli si sono trovati avanti 2-1 e 24-22 ma non sono riusciti a piazzare il colpo decisivo in un interminabile terzo...