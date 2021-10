Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Non si è campioni del mondo per caso. Anche se nel prologo, all'esecuzione degli inni, i soliti fischiatori di San Siro se la prendono con la Marsigliese (non conoscono la Storia, meschini), anche se durante la partita la Spagna tiene la palla come un gattone col gomitolo e sembra prevalere, addirittura va in vantaggio. Invece no. La Francia è ancora d'acciaio, in attacco ha fenomeni come nessuno: appena va sotto ribalta tutto come contro...