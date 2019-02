OSSIGENO UDINESE, CHIEVO SPROFONDA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

UDINE I bianconeri timbrano il cartellino. Vincono nel finale con il primo gol di Teodorczyk che ha ripreso una respinta di Sorrentino sulla sua esecuzione dagli undici metri. Il rigore è stato assegnato da Valeri a 7' dalla fine per una gomitata di Djordjevic a Pussetto su palla inattiva. Una decisione, adottata dopo intervento del Var, che il Chievo non ha assolutamente condiviso, a fine gara mister Di Carlo era furioso, parlava di beffa. Ma se sbagli tre palle gol alla fine rischi di capitolare per un episodio. I veronesi dovrebbero...