BIATHLON

Anterselva impazzisce per la sua Doro. La 10 km ad inseguimento dei Mondiali di biathlon incorona Dorothea Wierer, vincitrice della medaglia d'oro al termine di una prova superlativa, che l'ha vista risalire dal settimo posto occupato dopo la sprint di venerdì, lontana 40 dalla Roeiseland (prima al traguardo), con la quale ieri ha dato vita ad uno splendido duello risolto all'ultimo poligono. L'azzurra e la norvegese sono entrate assieme alla seconda serie in piedi, entrambe hanno commesso un errore (l'unico della giornata per la Wierer) ma poi, mentre la Roeiseland mancava un altro bersaglio, Dorothea centrava tutti i successivi, ritrovandosi all'uscita dal poligono con un vantaggio solidissimo sulla norvegese e sulla tedesca Herrmann.

EMOZIONE

L'ultimo giro era una passerella trionfale per la ventinovenne finanziera, che coglie l'obiettivo più grande assieme all'oro olimpico, ovvero vincere un titolo iridato (il secondo individuale in carriera) davanti al suo pubblico, nell'impianto che l'ha vista crescere e diventare uno dei simboli del biathlon mondiale e dello sport italiano, contribuendo a far conoscere una disciplina che ormai non può più definirsi di nicchia. «Quando sono arrivata nella zona del traguardo, l'atmosfera era incredibile - racconta la Wierer, oro iridato 2019 nella mass start -. Vedevo skiman e tecnici felici, il pubblico che esultava. L'emozione è grande, grandissima. Questo risultato mi ripaga di un periodo di forte stress, perché la pressione quando si gioca in casa è sempre altissima». Oltretutto il risultato, unito al ventesimo posto di Tiril Eckhoff, consente a Dorothea di guidare ora la classifica generale di Coppa del Mondo con 60 punti di vantaggio sulla norvegese.

Ben diversa la giornata di Lisa Vittozzi, partita dal sesto posto e al traguardo ventisettesima a quasi 2' dalla compagna di squadra e avversaria. I tre errori al poligono non giustificano il risultato, basti pensare che sono gli stessi di Herrmann e Roeiseland, poi salite sul podio. Il problema è stata la prestazione sugli sci, come dimostra il 38° tempo; la sappadina ha ammesso di aver fatto tanta fatica, arrivando sfiancata al poligono, tanto che è stata una delle più lente ad aprire la serie e ad effettuare i colpi. «Non so spiegarmi cosa sia successo, ho fatto fatica da inizio a fine gara - ammette la Vittozzi -. Il motivo? Non lo so, di certo non sono riuscita a reagire. Al poligono poi, ero così affaticata che non riuscivo quasi a respirare. Ma anche se avessi fatto 20 su 20 al tiro, non sarei andata da nessuna parte». Forse un problema di quota, i 1600 metri possono pesare soprattutto quando si fanno due gare in 24 ore, ma c'è stato comunque un giorno per recuperare. E ce ne sarà solo un altro prima della 15 km individuale, in programma domani, format che l'anno scorso la vide conquistare l'argento. Urge una reazione. L'inseguimento maschile è stato vinto in volata dal francese Jacqueline, che ha sorpreso il favorito norvegese Johannes Boe; terzo il russo Loginov, oro nella sprint. Primo azzurro Lukas Hofer, ventesimo.

Bruno Tavosanis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA