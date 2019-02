ORO HIRSCHER, ORA CORTINA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MONDIALI DI SCIIl passaggio di testimone fra Are e Cortina ha concluso un'edizione dei Mondiali di sci alpino che non verrà certo ricordata come una delle più riuscite, sotto vari punti di vista (tecnico, organizzativo e meteorologico). L'Italia lascia la Svezia con l'oro di Dominik Paris e l'argento di Sofia Goggia nel superG, oltre all'inatteso bronzo nel team event. All'appello mancano i podi nelle due discese e nel gigante femminile, ma il bilancio finale può comunque essere considerato positivo, ricordando lo zero nel medagliere a...