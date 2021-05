Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ORIGINALEROMA La Honda HR-V si rinnova completamente e, così come già accaduto per CR-V e Jazz, si propone solo con propulsione ibrida mettendo un altro tassello al programma che prevede l'elettrificazione di tutti i modelli venduti in Europa dalla casa giapponese entro la fine del 2022. E visto che anche la supersportiva NSX è ibrida, il prossimo turno tocca alla Civic mentre la piccola e presto sarà affiancata da una nuova generazione...