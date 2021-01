ORIGINALE

ROMA Cambia nel segno della continuità il best seller di Casa Honda, puntando per il 2021 su un design leggermente rivisto, su un motore più potente e su una dotazione che, tra le altre cose, porta al debutto un nuovo display TFT a colori connesso attraverso l'app di Honda, per la gestione di telefono, intrattenimento e navigazione. L'impostazione generale dell'X-ADV, dunque, non cambia. La sella però è stata ridisegnata (820 mm da terra) per permettere a tutti di mettere i piedi a terra più agevolmente. Le linee sono state rimodellate (sempre dalla penna di Maurizio Carbonara), così come il gruppo ottico. Il telaio tubolare in acciaio a diamante consente oggi di risparmiare peso e aumentare lo spazio di carico (il vano sottosella ora è da 22 litri). Davanti troviamo una forcella Showa a steli rovesciati da 41 mm regolabile, con un Pro-Link dietro. In sella, però, è sempre lui: agile, maneggevole, divertente e soprattutto versatile. Oggi pesa 2 kg in meno (236 kg con il pieno), ma le manovre da fermo restano sempre un po' difficili, soprattutto per i meno alti.

In movimento, però, è sempre leggerissimo, merito di una perfetta distribuzione dei pesi. E il manubrio largo regala sempre una bella sensazione di padronanza, rendendolo facile ed equilibrato. Il comando del gas diventa di tipo Ride by Wire, con cinque mappe (Standard, Rain, Gravel e Sport, oltre alla modalità User personalizzabile), mentre il bicilindrico parallelo ha visto la potenza crescere da 55 a 58,6 cv, garantendo un'ottima spinta a tutti i regimi a fronte di consumi contenuti (circa 25 km/l). Fuori dalle mura urbane l'X-ADV è preciso, affilato e divertente come pochissimi altri maxi-scooter. È stabile tra le curve, sincero e semplice da gestire anche quando si alza il ritmo.

CAMBIO DOPPIA FRIZIONE

Si guida insomma come una moto e la presenza del sempre impeccabile cambio DCT a doppia frizione, lo certifica. Continua inoltre ad essere l'unico scooter a poter affrontare anche il fuoristrada leggero; l'importante è ricordarsi che ruote da 17'' davanti e 15'' dietro privilegiano (ovviamente) l'utilizzo su strada

Ottima, infine, la protezione aerodinamica in autostrada assicurata dal parabrezza regolabile. Il nuovo X-ADV 2021 è già disponibile presso le concessionarie italiane con prezzi a partire da 12.490 euro (ossia 700 euro in più rispetto al modello che sostituisce).

Francesco Irace

