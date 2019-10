CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ORIGINALEMILANO Juke, atto secondo. La nuova generazione del crossover Nissan che a fine novembre arriverà negli show room del marchio con un listino italiano da 19.620 euro rappresenta una svolta nella storia di un modello che, nato nel 2010, ha conquistato in Europa quasi un milione di clienti, affascinati dal look originale e inconfondibile. A differenza del predecessore, l'erede è destinato ai soli mercati europei e lo conferma con il linguaggio stilistico che parla di una vettura dinamica e sportiva, dal look meno spregiudicato ma...