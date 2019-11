CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ORIGINALEGIRONA È arrivata in Italia con un'ambizione dichiarata: sfidare concorrenti importanti come Nissan Qashqai , Volkswagen T-Roc, Toyota CH-R Hybrid, protagoniste della fascia medio alta del comparto crossover, il più attivo e vivace del mercato. È la CX30, terzo crossover della gamma Mazda, nato sulla base delle esperienze maturate nei segmenti C e D con la CX3 e la CX-5.Dalle due muse ispiratrici la nuova Mazda si distingue per le dimensioni intermedie (4,395 metri) e per la capacità di avvicinarsi ancor di più alla classe...