ORIGINALEFRANCOFORTE Aria nuova dall'Oriente in campo automobilistico con la Kia Xceed, il Crossover Utility Vehicle (Cuv) del marchio coreano fabbricato nell'Europa dell'Est e già protagonista di un summer tour in collaborazione con Radio 105. Kia scommette sulla Ceed, che da settembre sarà disponibile anche in una inedita variante ispirata ai Suv, come conferma l'altezza da terra di 17,4 centimetri (10 millimetri in più con i cerchi da 18'' a richiesta). È il Cuv da 4,4 metri di lunghezza ribattezzato Xceed che amplia la famiglia...