«ORGOGLIO E PREGIUDIZI»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTAAdesso basta con i luoghi comuni. Il calcio può e deve essere donna anche qui in Italia. Lo ha dimostrato la Nazionale Femminile, che venerdì sera a Firenze, si è presa quella qualificazione al Mondiale che i maschietti hanno clamorosamente fallito. Milena Bertolini, il ct azzurro che viene dall'Emilia Romagna, ha firmato l'impresa, che mancava da vent'anni. Milena, si è resa conto di cosa avete realizzato?«Sì, abbiamo trasformato un sogno in realtà».Che ha attirato l'attenzione di tutta l'Italia calcistica, e non solo.«E...