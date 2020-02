TORINO Ha le ore contate l'avventura di Walter Mazzarri sulla panchina del Torino. Il tempo di sistemare le ultime questioni burocratiche per permettere al club di annunciarne l'esonero e, contestualmente, di dare il benvenuto a Moreno Longo. Ex giocatore e allenatore delle giovanili, il cuore Toro tanto amato dai tifosi - che al contrario non hanno mai visto di buon occhio il tecnico uscente - potrebbe condurre il suo primo allenamento al Filadelfia già oggi. Con lui uno staff di fedelissimi, tutti ex granata, per cercare di raddrizzare una stagione che rischia di mettersi davvero male.

Fatali, per l'ex tecnico livornese, le ultime storiche sconfitte di Belotti e compagni: lo 0-7 contro l'Atalanta, una settimana fa, e domenica sera il 4-0 a Lecce. Un matrimonio, quello tra Mazzarri e il Toro, durato due anni tra alti e bassi. Il quarto posto sfiorato nel finale dello scorso campionato, l'Europa League riacciuffata grazie all'uscita di scena del Milan, poi nel pieno dell'estate la delusione nei preliminari di coppa, con la doppia sconfitta contro il Wolverhampton, e un campionato a singhiozzo, con molte delusioni. Nelle prime settimane del 2020 l'illusione di una ripresa: due successi in campionato, tra cui il 2-0 sulla Roma nella Capitale, gli ottavi di Coppa Italia passati nel lungo braccio di ferro con il Genoa. Fino all'ultimo capitolo.

