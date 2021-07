Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL BORSINONell'Europeo dei pronostici saltati in aria, solo l'Inghilterra era attesa in semifinale. Italia e Spagna ci facevano un pensierino, ma perlopiù meditavano prove generali in vista dei Mondiali 2022. La Danimarca è l'Ufo che nessuno aveva avvistato. Meglio così, spettacolo e incertezza ci guadagnano. Italia-Spagna agli Europei è ormai un tormentone, siamo al quinto incrocio nelle ultime 4 edizioni (nel 2012 due volte), mentre...