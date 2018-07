Ora la Francia si inchina a Deschamps l'italiano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RIVINCITAPARIGI Adesso non c'è più l'ombra di Zidane che incombe. Didier Deschamps si è preso definitivamente la Francia, l'ha portata alla sua seconda finale consecutiva, dopo quella di Euro 2016, con la differenza che questa volta è finita in trionfo. Quindi niente più discorsi su Zizou, fresco di divorzio dal Real Madrid, come possibile successore, e via libera alla felicità e i salti di gioia del tecnico. Il quale, vivendo da giocatore e poi da allenatore in Italia, in casa Juve, ha imparato bene la lezione del pragmatismo....