CALCIO SERIE B

Tre o quattro punte per cercare il colpo grosso a Empoli? Questa il dilemma di Paolo Zanetti nel conto alla rovescia verso la partitissima di domani nella tana della capolista (ore 21, diretta su Raisport). La squalifica di Maleh pone il tecnico lagunare innanzi ad un bivio, sostituirlo a centrocampo regalando la prima da titolare all'ex di turno Dezi in un 4-3-3, oppure affidarsi in mediana ai soli Taugourdeu-Fiordilino partendo dal 1' con un 4-2-3-1 e il terzetto Johnsen-Aramu-Di Mariano alle spalle di Forte. Un azzardo quest'ultimo che finora ha pagato spesso e volentieri, da non escludere nemmeno al cospetto di una prima della classe che subisce gol da sei partite di fila. Dopo 24 giornate arancioneroverdi e azzurri condividono la quarta miglior difesa della Serie B (22 reti incassate), con la porta dell'Empoli rimasta imbattuta in 7 occasioni, contro le 10 di un Venezia che ha sempre il suo primo leader in Marco Modolo. Proprio il capitano alla vigilia fa le carte al big match del Castellani, non sbilanciandosi solo su un aspetto: «No, conoscendoli entrambi non so chi tra mister Zanetti e Dionisi starà martellando di più alza le mani sorridendo il difensore sandonatese Di sicuro sarà una bella gara. L'Empoli non vince da un po' ma conosciamo bene Dionisi, è molto bravo ad aiutare i suoi a credere nel lavoro. Loro sono primi non per caso, da parte nostra servirà una grande prestazione sul piano tecnico e caratteriale, perché hanno giocatori che possono colpire in ogni momento e hanno vinto tante gare anche con ampi scarti». A parità di vittorie (11), l'attuale differenza di 4 punti si spiega con il fatto che i toscani abbiano perso una sola volta, guarda caso al Penzo. «La nostra fu una gara perfetta, in primis perché avevamo concesso pochissimo. Sicuramente il 2-0 dell'andata è stato un'iniezione di grande consapevolezza nei nostri mezzi. Se siamo gli unici ad aver battuto i più forti significa che le qualità le abbiamo, l'ho ripetuto spesso anche quando non raccoglievamo punti pur giocando bene». Il Venezia si è rifatto con gli interessi e di punti ne ha conquistati 16 degli ultimi 18 in palio. «Stiamo vivendo un periodo molto positivo, ma chi ha una certa età come me si schernisce il quasi 32enne sa che come prima contava non abbatterci e credere in noi stessi, così ora non dobbiamo cavalcare troppo l'onda dell'entusiasmo. Mancano ancora 14 gare e non vogliamo rovinare tutto. Ovvio, il terzo posto fa piacere, ma credo che noi dobbiamo continuare a guardare solo una sfida per volta, non alla classifica né all'avversario ma solo per fare le cose come sappiamo». Lo spauracchio empolese è ovviamente il bomber Mancuso, ma Modolo alza le antenne per il suo ex compagno Moreo che Dionisi ha reinventato trequartista. «Mancuso lo apprezzo moltissimo per il suo lavoro sporco per i compagni, ma dovremo prestare attenzione a tutto il loro reparto offensivo. Moreo finora ha ottenuto meno rispetto alle sue possibilità, è un grandissimo giocatore. Pur andando a Empoli senza troppi assilli dico che anche noi abbiamo tanto da perdere».

Marco De Lazzari

