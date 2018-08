Ongaro inizia a Rovigo, Treviso sfida Worcester

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RUGBYFabio Ongaro, 40 anni, 81 presenze azzurre e 5 scudetti con il Benetton Treviso, del quale è attualmente preparatore della mischia in Pro 14, inizia una nuova avventura agonistica. Da stamattina alle otto sarà allo stadio Battaglini di Rovigo per allenare anche il pacchetto della squadra rossoblù in Top 12 (l'ex Eccellenza).Ongaro sostituisce l'esonerato neozelandese Joe McDonnell. Sarà a Rovigo una volta alla settimana fino a quando non verrà designato un nuovo allenatore del pacchetto. La consulenza rientra nella collaborazione fra...