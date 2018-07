Oltre un miliardo di spettatori in tutto il pianeta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ATTESAROMA Oltre un miliardo di spettatori nel mondo, per l'esattezza ne sono stimati un miliardo e centomila, per seguire la finale «del Mondiale più bello di sempre». Per dirla alla Gianni Infantino, presidente della Fifa, che così aveva ribattezzato nelle scorse settimane il torneo in Russia. Secondo il massimo organismo mondiale ben quasi 15 milioni saranno gli spettatori italiani, ma c'è chi giura che possano essere di più. Sarà una finale inedita, tra chi un Mondiale lo ha vinto in casa 20 anni fa - e parliamo della Francia - e...