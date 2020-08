LA CORSA

In Stiria è il gran giorno del ballo dei debuttanti. Assente il re Marc Marquez - che ha sottolineato come il ritorno in pista così anticipato sia stato un errore di valutazione suo e dei medici - la massima classe del motociclismo mondiale sta mostrando un campionato dai valori ribaltati, mescolati, imprevedibili. E' la corsa numero 900 in questo secondo appuntamento dello Spielberg, e a vincere è Miguel Oliveira, capace di regalare la prima storica affermazione al Portogallo, ma sopratutto ad Hervè Poncharal, storico ed istrionico patron del team Tech-3. Una vittoria conquistata con una mossa alla Dovizioso quella del ragazzo di Almada, capace di sfruttare al meglio il duello all'ultimo sangue tra Jack Miller e Pol Espargaro, risoltosi con un lungo di entrambi: il pilota Ducati è rimasto entro il limite dei cordoli, mentre Polyccio si è allungato sul tratto verde.

POLEMICHE

Proprio la questione dei track limit sta generando polemiche su polemiche, che ha fatto imbufalire Joan Mir e tutto il team Suzuki. «Oggi io sono stato penalizzato giustamente perché ero andato sul verde, e ho ceduto una posizione. Perché non si è fatto lo stesso per Espargaro? E' una vergogna» ha sottolinato il giovane portacolori Suzuki. La questione non è tanto legata alla realtà dei fatti valutabili quanto evidentemente al modo in cui è stata scritta la regola, che comporta un margine di soggettività nell'analisi, a detta di Davide Brivio, team manager Suzuki: «La regola del track limit non mi piace, ma c'è. Chi esce con entrambe le ruote fuori dal limite deve essere penalizzato. Di certo in commissione gara si nasconderanno dietro l'interpretazione che Pol non aveva spazio». La chiosa finale è giunta da Valentino Rossi: «So che gli Steward sono sotto pressione dopo l'incidente di Zarco, ma devono essere più uniformi nel giudizio».

In casa Suzuki sono evidentemente furenti, anche perché avevano tra le mani una vittoria oramai consolidata, fermata da una bandiera rossa causata da Maverick Vinales. Il pilota Yamaha infatti, è rimasto senza freni alla staccata della curva uno, ed è stato costretto a lanciarsi dalla moto che ha impattato contro le barriere prendendo fuoco. Uno spartiacque che ha relegato Mir al quarto posto dietro proprio al reo Pol Espargaro e a un Jack Miller stoico, estremamente dolorante alla spalla, capace comunque di giocarsi la vittoria fino all'ultima curva.

ANDREA E FABIO

Un podio di giovani arrembanti dunque, mentre i protagonisti attesi, ancora una volta, mancano all'appello. Dovizioso chiude quinto, graziato - a causa di una gomma che non voleva funzionare - dal restart. Un risultato negativo, non fosse che il gp di Stiria per Yamaha è stata una vera e propria Caporetto con Quartararo relegato in 13esima piazza con problemi ai freni.

Il risultato è un mondiale incerto e totalmente inatteso: Quartararo, primo, ha appena tre punti di vantaggio su Dovizioso; Miller è terzo a 14 lunghezze, ma più di ogni altra valutazione, basti sottolineare come ci siano 9 piloti in un fazzoletto di 27 punti. Festa tutta italiana invece nelle classi minori. Marco Bezzecchi (Team VR46) ha conquistato il primo posto nella Moto2, mentre nella Moto3 ha trionfato Celestino Vietti (Sky Team).

Flavio Atzori

