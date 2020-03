OLIMPIADI

ROMA Il Cio e il Giappone vanno avanti. E invitano gli atleti a fare altrettanto. Tutti insieme appassionatamente verso l'obiettivo comune: disputare le Olimpiadi di Tokyo. E, in attesa del punto che Losanna farà oggi con i comitati olimpici nazionali, dalla conference call di ieri tra il presidente Thomas Bach e i numeri uno delle federazioni sportive internazionali è emersa una sorta di strategia della speranza per sostenere gli atleti in questo momento di difficoltà (per quanto riguarda gli allenamenti e il mantenimento della condizione) e incertezza (per quelle che avrebbero dovuto essere e che saranno le tappe di avvicinamento alle Olimpiadi giapponesi). Il messaggio del Cio è chiaro: «Restiamo pienamente impegnati per Tokyo 2020 e, a oltre quattro mesi dell'evento, non è necessario prendere decisioni drastiche e in questa fase qualsiasi speculazione sarebbe controproducente». In sostanza ciò che aveva anticipato lunedì il presidente del Coni Giovanni Malagò: data la portata dell'evento una deadline credibile per la decisione potrà esserci a giugno. E allora meglio concentrarsi, per il momento sui 138 giorni che separano lo sport dall'accensione del braciere olimpico a Tokyo. E, soprattutto, sul caos per ottenere i pass.

Dalla riunione di ieri è emerso che il 57% degli atleti ha già la qualificazione in tasca e niente e nessuno potrà togliergliela. Resta il nodo del restante 43%, letteralmente travolto dal terremoto di eventi soppressi e rinviati a causa della pandemia. «Il Cio - si legge nel documento - collaborerà con le singole federazioni per apportare le modifiche pratiche necessarie ai rispettivi sistemi di qualificazione».

