Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Oggi quando in Italia saranno le 14.30 Matteo Berrettini entrerà sul centrale di Wimbledon per giocare la prima delle due semifinali dei Championships affrontando Hubert Hurkacz. Un italiano in semifinale: un evento che non si verificava da 61 anni. Da quando Nicola Pietrangeli, allora fresco vincitore di Parigi, si arrese a Rod Laver.Pietrangeli, c'è Berrettini in semifinale a Wimbledon.«E che, non lo so? Sono felicissimo per lui. Gran...