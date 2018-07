Oggi i calendari: di sera si gioca alle 20,30, derby dal secondo turno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MILANO È difficile prevedere lo stadio e l'avversario di Cristiano Ronaldo al debutto in Italia. Per la sua Juventus, la caccia all'ottavo scudetto di fila può cominciare un po' ovunque, eventualmente anche con un big match. Per la compilazione del calendario del campionato al via sabato 18 agosto (in diretta oggi alle 19 dagli studi Sky) ci sono infatti meno vincoli a differenza del passato. Non c'è più l'obbligo di alternanza casa/trasferta fra club della stessa città, rispetto alla prima giornata del campionato scorso.Confermata la...