Oggi ai Campionati del mondo di sci alpino Cortina 2021 va in scena il parallelo individuale, che sarà seguito domani dal parallelo a squadre. È una specialità piuttosto nuova, molto spettacolare, introdotta dalla Federazione internazionale sci perché è adatta al pubblico televisivo.

Il parallelo è bello perché c'è il confronto diretto, uno sciatore contro l'altro, a eliminazione diretta dell'avversario: chi sbaglia o perde tempo è subito fuori. Il parallelo sta soppiantando la combinata, una specialità che ormai è riservata a pochi atleti, soprattutto a chi deve fare punti in Coppa del mondo. Nel parallelo è fondamentale la partenza, che è nervosa, grintosa. Se scatti bene, puoi dire di aver già fatto mezza gara. Devi avere una reazione immediata, quando scatta l'apertura verso la pista, tanto è vero che ti aiuti con le maniglie fisse, alle quali sei aggrappato, dove ti puoi dare lo slancio anche con le braccia, per essere ancora più rapido. E poi devi immediatamente essere svelto con le mani, perché devi passare in un istante dalla presa sulla maniglia ad impugnare i bastoncini, che ti servono per darti ancora qualche spinta, verso la prima porta.

Il percorso è tracciato a mo' di slalom gigante, con quel tipo di porte, che però sono più ravvicinate, nella tracciatura, quindi alla fine è una via di mezzo fra il gigante e lo speciale. L'aspetto più coinvolgente per l'atleta, dal punto di vista psicologico, è che i due tracciati sono uno accanto all'altro, in contemporanea, per cui scii a fianco del tuo avversario, quando scendi lo vedi con la coda dell'occhio, capisci se sei avanti tu oppure se devi recuperare, e questo ti sprona ancora di più, ti carica. Per questo motivo c'è una grande differenza fra la prima manche e la seconda, nella quale parti con il distacco che hai accumulato nella prima discesa.

Forse i due concorrenti dovrebbero partire assieme anche nella seconda run, per dare qualche possibilità in più di recuperare, a chi è dietro. Questo meccanismo di gara è del tutto analogo a quello che vediamo nello snowboard, anche nella gara di parallelo di Coppa del mondo, che c'è ogni anno a dicembre qui a Cortina, sulla pista Tondi del monte Faloria.

