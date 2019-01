OFFESE RAZZISTE, SU'A: «SPERO NELLA GIUSTIZIA»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RUGBYContinua a far discutere, e non potrebbe essere diversamente, l'offesa di natura razzista (sporco nero o nero di m... a seconda delle ricostruzioni) rivolta da Umberto Casellato, allenatore della Femi Cz Rovigo, al giocatore neozelandese dell'Argos Petrarca, Jeremy Su'a. L'episodio è successo al 16' minuto della sfida tra le due squadre (poi vinta dal Rovigo per 27-20) giocata l'altro giorno a Padova. Casellato si è arrabbiato per un fallo di Su'a, a suo modo di vedere particolarmente duro, si è lasciato scappare la frasaccia...