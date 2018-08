Offese all'arbitro: per Spalletti una multa di 10mila euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

(v.zag.) In Sassuolo-Inter, Mariani avrebbe potuto ricorrere al Var per tre volte: per confermare la punibilità dell'intervento di Miranda su Federico Di Francesco e per valutare se non fossero davvero rigore la trattenuta di Magnanelli su Asamoah (che in avvio effettivamente smanaccia), né il leggero tocco di Lirola sul collo del piede di Icardi. Al fischio finale Spalletti protesta, al punto da essere multato di 10mila euro, con diffida, per espressioni gravemente offensive dirette all'arbitro. E' la terza stagione di Gerardo Mastrandrea...