Oderzo inizia in casa la corsa playoff

TREVISO Post season che decolla per le squadre di Marca del basket minore.C GOLD - Inizia tra le mura di casa la Calorflex Oderzo che stasera alle 20.45 affronta, per gara1 dei quarti di finale playoff, lo Jadran Trieste (Fior e Corrò di Venezia). Obiettivo partire con il piede giusto contro una squadra da sempre insidiosa. Gara2 in programma mercoledì sera a Trieste. Per i playout, Montebelluna e Conegliano vanno in cerca del punto salvezza. La Montelvini, alle 18.30 di domenica (Rossi di Gorizia e Fior di Venezia) affronta l'Unione Padova;...