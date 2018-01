Oddo avverte l'Udinese: «Col Chievo serve umiltà»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA RINASCITAUDINE «Il Chievo è un'ottima squadra, molto organizzata che ha fatto grandissime cose. In questo momento probabilmente sta attraversando un problema di punti e risultati ma ha sempre fatto ottime prestazioni. Sarebbe un errore pensare che sarà una partita facile». Chiuso il 2017 e il girone di andata con 5 vittorie su 5 partite, il 2018 per l'Udinese di Massimo Oddo si apre con l'appuntamento in casa del Chievo Verona per la prima di ritorno. Un avversario che sulla carta potrebbe sembrare più abbordabile degli altri ma che il...