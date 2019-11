O'Shea si dimette da ct, Gavazzi rinvia il Petrarca

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RUGBYTutto rinviato per il Petrarca in Pro14. Se ne riparlerà tra un anno, quando sarà insediato il nuovo consiglio federale. Il dossier celtico del club padovano è stato aperto e immediatamente congelato dal presidente della Fir Alfredo Gavazzi in una riunione in cui si è preso atto delle dimissioni del ct azzurro Conor O'Shea che va ad assumere l'incarico di responsabile dell'alto livello dell'Inghilterra.Il numero uno della federugby nel presentare la richiesta firmata dal presidente del club padovano, Alessandro Banzato, ha argomentato...