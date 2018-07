Nuovo Vicenza, in 3.000 ad Asiago per la prima uscita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'AMICHEVOLEASIAGO E' solo l'esordio stagionale, contro la formazione locale dei 7 Comuni 1967 Ac, che milita in seconda categoria. Eppure il primo test del L.R. Vicenza Virtus di patron Renzo Rosso, in programma domani pomeriggio (inizio alle 17) nel ritiro estivo di Asiago potrebbe richiamare almeno 3 mila tifosi biancorossi: in questi giorni e in particolare nel week-end sono molti i vicentini in vacanza sull'Altopiano dei Sette Comuni, ma molti altri, come succede da anni in occasioni dei debutti, arriveranno dal capoluogo berico e da ogni...