NUOVO TRIONFO DEI GUERRIERI 4-0 A RE JAMES

BASKET NBAPoche specialità sanno essere crudeli come il basket Nba: negli ultimi 30 anni, quello tra Cleveland e LeBron James è stato l'unico binomio a rimediare un doppio cappotto alle finali: 11 anni dopo lo 0-4 contro San Antonio, è arrivato il bis contro Golden State, che con il successo 108-85 in gara4 ha conquistato il terzo titolo in 4 anni. Rafforzando la dinastia attorno a Steph Curry (37 punti) e Kevin Durant (mvp delle finali per il secondo anno consecutivo) e chiudendo, forse, la seconda esperienza di James con i Cavs: a 33 anni...