NUOVO STOP AL VAR IN CHAMPIONS L'UEFA: «NON CONVINCE, ASPETTIAMO»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FOCUSDomani sera il varo dei gironi di Champions League, anche quest'anno senza Var. Neanche dai quarti. E' il presidente dell'Uefa Aleksander Ceferin a smentire l'ipotesi di introdurlo per i turni più importanti. «Il nostro organismo - spiega - non è convinto di questo strumento. L'ho detto al designatore Rosetti: un giorno dovremo usarla, bisogna capire chi decide e quando, valutare cosa vedono gli arbitri e cosa no». Il rigore discusso fischiato a Benatia in Real Madrid-Juventus, gli errori a danno della Roma con il Liverpool e del...