Nuovo guaio per Conte: Politano, stop di un mese

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MILANO Un altro infortunio per l'Inter, l'ennesimo in un reparto già compromesso dal ko di Alexis Sanchez. Antonio Conte perde anche Matteo Politano per una distorsione alla caviglia sinistra, rimediata contro il Borussia Dortmund, che lo terrà fuori almeno per un mese. Ora gli rimangono solo tre attaccanti, Lautaro Martinez, Lukaku e il giovane Esposito, per un modulo, il 3-5-2, che ne prevede due dal 1'. Sabato, contro il Verona, le scelte di Conte sono ancora una volta obbligate. A centrocampo, poi, non ci sarà Gagliardini, non al meglio...