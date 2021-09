Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA REGATADopo un anno di stop dettato da capricci del meteo, migliaia di regatanti sono pronti a sfidarsi per vincere uno dei più prestigiosi trofei del mare: la Barcolana. È pronta al via l'edizione numero 53 di Barcolana53 presented by Generali, in programma dal primo al 10 ottobre. Un'edizione che quest'anno vede protagonisti i grandi temi dell'inclusione e della sostenibilità, laddove il mare non fa differenze. Tra le onde e sotto un...