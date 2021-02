CICLISMO

La nuova stagione bussa ormai alle porte e la Federciclismo del Veneto, presieduta da Sandro Checchin e quella della provincia di Venezia (guidata da Gianpietro Bonato), pur tra mille difficoltà ed un futuro incerto, hanno preparato una serie di interessanti appuntamenti. Si parte sabato primo maggio con il Campionato Veneto riservato agli Juniores a Badoere di Morgano valido per il 53. Gp Sportivi che è stato affidato all'organizzazione del Centro Sportivo Libertas Scorzè che lo cura da alcuni anni. Per quanto riguarda il settore femminile, invece, sono in programma domenica 27 giugno la gara Junior a Martellago in occasione del 4. Trofeo Smania Idee Casa organizzato dalla Bici&Bike; mentre quella del 22 agosto prevede a Noventa di Piave la 6. Giornata Rosa, valida per il Giro dei Due Comuni-Memorial Chiara Pierobon che vedrà impegnate le Donne Open (Elite, Under e Junior), Allieve ed Esordienti a cura della Tergas Avis Noventa di Luciano Zecchinel. Il calendario maschile in provincia di Venezia, in attesa di nuovi e importanti inserimenti, partirà venerdì 11 giugno da Marcon con la Tipo Pista riservata alle categorie Allievi ed Esordienti. Martedì 22 giugno si svolgerà la celeberrima Notturna di San Donà riservata ai corridori Elite e Under dedicata al ricordo del mitico Cochi Boni. La corsa, ambitissima, è tra le più anziane esistenti nel veneziano. Due giorni dopo e precisamente giovedì 24 sarà Fossalta di Piave lo scenario del Memorial Ottavio Bottecchia per le stesse categorie. Domenica 8 agosto fari puntati su Scorzè per la corsa riservata agli Allievi e martedì 10 sempre nella stessa località è stata preparata la Tipo Pista per Allievi ed Esordienti sempre a cura del Centro Sportivo Libertas Scorzè. Al calendario delle categorie maggiori su strada nei prossimi giorni si aggiungerà quello per i Giovanissimi. Il settore femminile potrà contare anche sul Trofeo Triveneto articolato in 4 tappe: a San Vito al Tagliamento (Pordenone) il 2 giugno; a Palù di Giovo (Trento) il 4 luglio; a Tarzo (Treviso) il 25 luglio e la finalissima a Mogliano (Treviso) il 19 settembre in occasione del 21. Gran Premio Vania Padovan. Frattanto il Consiglio del Comitato Veneto ha approvato il calendario indicando le date dell'organizzazione dei Campionati Regionali su strada. Queste le date: Under 23 domenica 20 giugno (Gs Sport Service a Gambellara di Verona); Juniores - domenica 1 maggio (Libertas Scorzé a Badoere); Allievi - mercoledì 2 giugno (Frare De Nardi a Vittorio V.); Esordienti - mercoledì 2 giugno (FDB Cologna Veneta ad Alonte); Donne Elite - domenica 5 settembre (Uc Foen Mictu a Cesiomaggiore); Donne Junior - domenica 5 settembre (id); Allieve - domenica 30 maggio (Cc Este a Baone); Donne Esordienti - domenica 30 maggio - (id).

Francesco Coppola

