«NUOVA KOSTNER? È IL MIO SOGNO, HO SOLO 17 ANNI»

IL PERSONAGGIOCONEGLIANO (TREVISO) Ha la grazia di una ballerina, il viso di una fotomodella, la tempra di una ginnasta. In effetti ci vuole un po' di tutto questo per diventare una stella italiana, europea e olimpica nel firmamento del pattinaggio artistico sul ghiaccio come Lucrezia Gennaro, trevigiana di nascita e padovana di tessera, ma giramondo per necessità. «È la nuova Kostner», dicono gli osservatori di lei, che un po' si schermisce («Mi sembra un paragone troppo grande per me») e un po' ci spera («Poche atlete possono pensare...