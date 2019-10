CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Nuova capolista a sorpresa fra i Cadetti dopo sette giornate: è il Benevento dell'ex allenatore del Venezia Pippo Inzaghi, che con il successo 1-0 a La Spezia sale a 15 punti e scavalca Empoli, Crotone e Perugia (in attesa della Salernitana in campo oggi col Frosinone). Un gol di Tello a 3' dalla fine regala il primato ai sanniti grazie anche al Pordenone che alla Dacia Arena di Udine stende l'Empoli: con i toscani ridotti in dieci dopo 2' per il rosso a Bandinelli (per un fallo di reazione) arriva il gol su rigore di Burrai al 15' e il...