Nuova 911 Speedster: distillato di sportività

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

EMOZIONANTE PORTO CERVO Può una moderna auto sportiva fare a meno dei sistemi di assistenza alla guida, del cambio doppia frizione sequenziale, della capote automatica, dell'aria condizionata, della radio, del navigatore, dei sistemi d'infotainment e persino delle maniglie per aprire e chiudere le portiere? Se è una Porsche Speedster certo che sì. Anzi, guai se non fosse così. Per la Casa tedesca, infatti, Speedster è molto più di una versione speciale della mitica 911: è una filosofia, un modo unico e incontestabile d'interpretare il...