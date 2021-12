NUOTO

Stesso stile, quello a rana, stessa corsia, la 2, stessa medaglia, quella d'argento: cambiava solo la distanza, 50 metri per Benedetta Pilato, 100 per Nicolò Martinenghi. È il risultato dell'Italia nella seconda giornata dei mondiali di nuoto in vasca corta ad Abu Dhabi. La teenager di Taranto (17 anni il prossimo 18 gennaio), pure se non ha nuotato nei suoi tempi migliori, con il suo 29.50 (ha un record di 28.81) ha ritrovato il gusto del podio, cui era avvezza fino alla delusione olimpica. «Mi ero abituata troppo bene» sorride, carezzando la tartaruga, mascotte di peluche che ha avuto insieme con la medaglia. «Ora riposo, ma da gennaio avanti tutta, cambiando pure allenamenti» aggiunge. Nel mirino mondiali a Fukuoka ed Europei a Roma in agosto. Ha vinto, 29.34, l'israeliana Anastasia Gorbenko, figlia di immigrati ucraini. È stata una competizione caratterizzata dalle molte squalifiche in batteria e semifinale, specie ad opera del giudice della corsia 4. Martinenghi, collezionista di medaglie olimpiche ed europee, sorride: «Questa mi mancava; sono stanco per le fatiche dell'anno, che però vorrei non finisse mai». Chiude in 55.80 un decimo più del vincitore, il primatista del mondo, il bielorusso Shimanovych. «Ho vinto con la testa, i nervi, il coraggio», dice ancora.

PADOVANA

Nelle altre finali primati personali per Lorenzo Mora nei 100 dorso e Matteo Ciampi, ottavo nel 200 sl, mentre la padovana Ilaria Cusinato è sesta nei 200 farfalla a pari merito con Zsuzsanna Jakabos dopo una gara condotta praticamente a braccetto. L'Italia del podio possibile oggi manda in vasca negli 800 stile libero Simona Quadarella (quarto tempo in batteria) e Matteo Rivolta che, con 49.07, ha il miglior crono d'accesso, che è primato personale.

P. M.

