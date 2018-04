CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NUOTOSono anche i primaverili di Federica Pellegrini. A Riccione, la divina si aggiudica i 100 dorso migliorandosi, da 1'0009 a 1'0003 (2956 il passaggio), batte Margherita Panziera, di Montebelluna, argento per mezzo secondo, entrambe si qualificano per gli Europei. Federica vince, 9 mesi dopo l'oro mondiale dei 200 stile: «Sono stracontenta - racconta -, peccato per questi pochi centesimi». In effetti è sempre suggestivo abbattere una barriera. «Ma fare un minuto due volte nella stessa giornata vale tanto. Sono sorpresa, è stata la...