Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

NUOTOROMA S'intrecciano la prima e l'ultima volta nell'acqua della piscina olimpica a Tokyo. S'intrecciano e si confondono le ore, come un neonato che scambia il giorno per la notte. Succedono cose strane, brutte e belle: una gambata irregolare calcia via, insieme con una controprestazione inattesa, i sogni della Pilato (ha un primato del mondo ma ha anche 16 anni: anche questo è un intreccio che può confondere). I sogni, già. Chissà come...