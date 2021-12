NUOTO

ROMA La vita comincia a trent'anni per Matteo Rivolta, il nuotatore milanese che alla sua prima finale iridata ha conquistato la medaglia d'oro ai mondiali in vasca corta ad Abu Dhabi, gara dei 100 farfalla. Ha messo, «finalmente», la mano dasvanti al sudafricano Chad LeClos, «cosa che aspettavo da una vita». Però l'incontentabile Matteo dice di essere «quasi pienamente soddisfatto», e lega il «quasi» al crono, che è stato di 48.87 contro il 49.04 del campione sudafricano: «Sapevo di poter fare meglio», dice ancora; poi ci ripensa: «Ma per migliorare la prestazione c'è sempre tempo, la medaglia invece resta indelebile».

SIMONA OK

Senza quasi è invece pienamente soddisfatta del bronzo la romana Simona Quadarella. «È un bel regalo, un gran regalo che mi sono fatta per l'occasione». Un'occasione speciale, giacché la gara degli 800 metri stile libero coincideva con il giorno del suo compleanno numero 23: auguri, Simona! Ha nuotato in 8:07.99 che è il suo primato personale: «Era vecchio di tre anni, e la vasca corta non è proprio il campo mio» dice, alludendo alle virate che in vasca da 25 metri sono il doppio che in quelle da 50, e non è lì il suo punto di forza. Ha vinto la cinese Li Bingjie, con quasi sei secondi di vantaggio. Simona sapeva di non dover nuotare su di lei, ma di dover tenere a bada la fuga della russa Kirchpnikova e della tedesca Gose; il che faceva, e nella seconda metà gara si metteva fra le due, la russa resisteva davanti ma la tedesca non riusciva a rimontarla. Un altro bronzo è venuto nella staffetta mista mixed, che mette insieme i quattro stili e i due sessi. L'Italia ha riservato le prime due frazioni, dorso e rana a Lorenzo Mora e Nicolò Martinenghi, che hanno spalancato le acque e rimosso le onde ad Elena Di Liddo, farfalla, e Silvia Di Pietro, la ritrovata romana, le quali hanno tenuto botta: Silvia ha toccato dopo il maschio olandese De Boer, che era l'arma finale degli Orange, e l'americana. Ed ha preceduto la russa. Olanda, Usa, Italia, Russia: sono le potenze dell'acqua (la Gran Bretagna è ad Abu Dhabi in tono minore: Brexit tecnica).

Piero Mei

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA