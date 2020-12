NUOTO

RICCIONE Dopo il pass per Tokyo nei 100, Benedetta Pilato stabilisce il nuovo primato italiano nei 50 rana (che non sono gara olimpica) nella seconda giornata degli Assoluti invernali. La quindicenne pugliese stabilisce la terza prestazione europea, quarta mondiale di sempre e abbassa ovviamente anche il suo record mondiale juniores. Primato italiano anche nei 50 rana maschili con Nicolò Martinenghi in 2656. Ventiduesimo titolo italiano nei 100 stile libero per Federica Pellegrini. La veneziana ha nuotato in scioltezza, pur con una condizione atletica inevitabilmente deficitaria, in 5456.

Si rivede in vasca Filippo Magnini, alla seconda uscita ufficiale dopo l'annuncio del ritorno in chiave Tokyo. Il pesarese (38 anni) ha chiuso al 9° posto i 100 sl (vinti da Alessandro Miressi ma senza pass) con il tempo di 4994 dopo tre anni di inattività. Titolo per Silvia Scalia nei 100 dorso, privi della trevigiana Margherita Panziera. Nei 50 dorso colpo a sorpresa di Michele Lamberti - figlio del campione del mondo Giorgio - che vola in 2490. Lontana dal tempo olimpico (4'36), ancor di più dal personale (4'3665), ma i 400 misti ritrovano la padovana Ilaria Cusinato (Fiamme Oro/Team Veneto) che li vince in 4'4183. Gregorio Paltrinieri senza problemi negli 800 in 7'46 49.

