NUOTOJESOLO Stessa spiaggia, stesso mare. Soprattutto per Federica Pellegrini. La Divina, dopo essere rientrata in Italia e aver festeggiato il suo 31esimo compleanno e l'ottava medaglia mondiale vinta in Corea, ha raggiunto l'amata Jesolo per alcuni giorni di relax. Una scelta quasi obbligata, perché qui è di casa praticamente da sempre. E anche perché a Jesolo ha perfino un tratto di lungomare dedicato, quello che il Comune intitola alle stelle e a chi ha reso grande l'Italia.Ad accompagnarla il fratello Alessandro e la sua cagnolina...