CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

NUOTOGWANGJU C'è Simona Quadarella oggi a pranzo: la sua finale dei 1500 metri ai mondiali di nuoto in quel di Gwangju, Corea del Sud, è alle 13.10 ora italiana (diretta RaiSport). Sarà sera a Gwangju, che vive con sette ore di anticipo. È il clou del giorno degli assi: giusto in nottata erano in programma Federica Pellegrini con i suoi 200, il grande amore, e Greg & Gabri, i gemelli d'oro negli 800. Ma l'attesa è tutta per Simona, questa bella ragazza romana che si tuffò per la prima volta perché voleva diventare più forte della...