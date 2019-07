NUOTO GWANGJU Al collo ha una medaglia d'argento mondiale, la chioma mezza color

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NUOTOGWANGJU Al collo ha una medaglia d'argento mondiale, la chioma mezza color dell'oro (o del granturco, forse) e mezza del bronzo: ha 14 anni, è del 2005. Benedetta Pilato da Taranto è un primato che nuota. Ha compiuto l'impresa dell'argento nel mondiale che rappresenterà l'ultimo dei nove di Federica Pellegrini. Quando Fede nuotò il suo primo, Benedetta non era ancora nata. «Non so cosa ho fatto» è stata la sua prima frase una volta tornata sulla terra. Non lo sapeva neppure quando stava ancora in acqua, corsia 6, ed aveva toccato...