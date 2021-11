Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

NUOTOEUROPEI, 2 ORIE RECORD MONDIALEPER L'ITALIADue ori, tre argenti e un primato del mondo dell'Italnuoto nella seconda giornata degli Europei in vasca corta di Kazan. Martina Carraro si è confermata campionessa dei 100 rana col personale di 1'0401. Pomeriggio da ricordare per Michele Lamberti che in meno di due ore nel giorno del suo 21° compleanno ha vinto due medaglie d'argento individuali, nei 50 dorso e nei 100 farfalla, e l'oro nella...