NUOTO E' Federica Pellegrini la star dei 20. Europei di nuoto, da oggi a domenica a Glasgow. La Divina scenderà in acqua domattina, nelle batterie dei 100, con Silvia Di Pietro, dalle 9,30: semifinali ed eventuale finale nel pomeriggio, con dirette su Raisport. Sabato qualificazioni dei 200, con Margherita Panziera (foto) di Montebelluna. Quindi domenica i 50 sl e poi forse i 400, con la rientrante Martina Caramignoli (3° tempo sugli 800), con Giulia Gabbrielleschi e con Simona Quadarella, sempre che non decida in extremis di rinunciare,...