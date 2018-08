CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

NUOTO Ci sono Federica e anche la sua erede, Simona Quadarella, doppietta alla Katie Ledecky (l'americana dominatrice dello stile per anni dai 200 ai 1500) e poi il bronzo della nobile Carlotta Zofkova. La Pellegrini è anche un po' fortunata, perchè a 30 anni appena compiuti arriva in finale dei 100 sl, non la sua gara, con l'ottavo e ultimo tempo utile e grazie alla tattica azzardata di Pernille Blume, che prova il record a metà gara, sbaglia la virata ed esce, da campionessa olimpica dei 50, mentre la vecchia rivale Kromowidjojo non...