PORDENONE C'è un quintetto pordenonese che vince anche nel futsal, risultando in questo modo grande protagonista nel campionato di serie A allestito a cura del Centro sportivo provinciale. È la compagine del Pordenone Amatori C5, targata Pizzeria da Nicola-Amalfi, che sta vivendo una stagione a suon di gol. Nella quindicesima giornata del campionato i neroverdi hanno vinto 9-1, affondando in questo modo un Pigozzi Team dall'organico limitato, rimasto in gara di fatto solamente nei primi 10'.

Poker di bomber Poles, doppietta di Piccin e reti a corollario di Zennaro, Dal Mas e Kokici (a segno Bottaro tra gli ospiti) per la seconda vittoria consecutiva dei pizzaioli, che si confermano al secondo posto. Salgono a quota 31 punti in classifica e restano nella scia della capolista Stella (33), sconfitta contemporaneamente dalla mina vagante Colo Colo. Prossimo turno per i ramarri del futsal mercoledì alle 20.45, ancora in casa: nel big match saranno opposti proprio alla Stella d'Argento. L'obiettivo degli uomini di Bortolan è il sorpasso.

Pizzeria da Nicola-Amalfi Pordenone C5: Alarico, Kokici, Zanette, Zennaro, Poles, Bortolan, Dal Mas, Piccin. All. Bortolan.

Pigozzi Team: Bottaro, Dalla Nora, De Gasper, Donadi, Grison, Martin, Nardo. All. Dalla Nora.

Arbitri: Fotia e Savi.

